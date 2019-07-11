بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني بمبادرة من كييف

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف اليوم الخميس: "تمت مناقشة قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين من كلا الجانبين".

وأضاف بيسكوف: "تم الاتفاق على مواصلة هذا العمل على مستوى الخبراء".

وأفاد المتحدث: "نوقشت أيضا إمكانية استمرار الاتصالات في صيغة نورماندي ".

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام، وكذلك عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس 2014.