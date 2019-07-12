إيصال المكونات المتبقية من "إس-400" إلى تركيا سينفذ وفقا للشروط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن إيصال المكونات المتبقية من منظومة "إس-400" إلى تركيا سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني.

موسكو - سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع الدفاع في بيان: " سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها "بدأ اليوم الجمعة نقل أول مجموعة من أجزاء منظومة الدفاع الجوية "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا لتلبية حاجتها للدفاع الجوي الصاروخي".

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.