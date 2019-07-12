روسيا تترقب العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تراقب عن كثب المناقشات حول احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بديون الدولة الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا، دعونا لا نتسرع. هناك أمور أخرى يجب أن تتطرق إلى مشروع القانون هذا، وهو يجب أن يسير وفق سلم قانوني".

وأضاف بيسكوف: "يتوجب على الرئيس الأمريكي أن يوقعه قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لذلك نحن نراقب عن كثب هذه العملية".

وختم قائلا: "نحن سنراقب فمشروع القانون لا يزال يتعين عليه المرور بمراحل عديدة وهي خطوة تتطلب وقتا في الولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر بفرض عقوبات جديدة على روسيا من خلال القطاع المالي المرتبط بالديون الخارجية للدولة الروسية.