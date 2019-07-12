موسكو: أول محادثة بين بوتين والرئيس الأوكراني مهمة واستمرت 20 دقيقة

وأوضخ بيسكوف بأن المحادثة استمرت 20 دقيقة.
وكان بيسكوف أعلن، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن المحادثة ركزت على قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين من كلا الجانبين.
وجرت المحادثة، بحسب بيسكوف، بمبادرة من الجانب الأوكراني.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، بأن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.
ويذكر أنه سبق وعرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء في مينسك، بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وذلك لمناقشة قضيتي "لمن القرم؟" و"من هو الغائب في دونباس؟".
وفي هذا الصدد، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن مبادرة الرئيس الأوكراني ستجري دراستها في الكرملين.
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