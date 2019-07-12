موسكو: واشنطن تعيش وهم الضغط على روسيا عبر العقوبات

أعلنت الخارجية الروسية حول المبادرات الأمريكية لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، أن واشنطن مستمرة في العيش بوهم أنه يمكن الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تواصل واشنطن العيش بوهم أنه يمكن الضغط على روسيا من خلال العقوبات، حيث أضاف الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، إلى مشروع قانون الميزانية العسكرية للعام المقبل، والذي لا يزال يتعين النظر فيه، والذي يتضمن بندا يحظر على الأمريكيين العمل مع الأوراق المالية الحكومية الروسية".

وأضافت أن "القائمين على هذا المشروع يعتقدون بسذاجة أن مثل هذه الخطوة قادرة على تخويف بلدنا".

وأشار البيان: " لذا فقد حان الوقت لسياسيي واشنطن التفكير فيما إذا كانوا سيستمرون في تطبيق إجراءات عقوبات التي لا جدوى منها وتأتي بالضرر على الناخبين الأمريكيين".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الجمعة، أن روسيا تراقب عن كثب المناقشات حول احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بديون الدولة الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أولا، دعونا لا نتسرع. هناك أمور أخرى يجب أن تتطرق إلى مشروع القانون هذا، وهو يجب أن يسير وفق سلم قانوني".

وأضاف بيسكوف: "يتوجب على الرئيس الأمريكي أن يوقعه قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لذلك نحن نراقب عن كثب هذه العملية".

وختم قائلا: "نحن سنراقب فمشروع القانون لا يزال يتعين عليه المرور بمراحل عديدة وهي خطوة تتطلب وقتا في الولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر بفرض عقوبات جديدة على روسيا من خلال القطاع المالي المرتبط بالديون الخارجية للدولة الروسية.