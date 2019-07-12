الجيش الروسي يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه

أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، بأن الجيش الروسي شرع بمتابعة المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي والدول الشريكة "بريز- 2019" في البحر الأسود.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في التقرير "بدأ أسطول البحر الأسود بمتابعة تصرفات المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة "بريز- 2019"، التي بدأت في 12 تموز/ يوليو في البحر الأسود".

وتشارك في هذه التدريبات قوات ومعدات مسلحة من ألبانيا وبلغاريا وبريطانيا واليونان وجورجيا والدنمارك وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

هذا وقد انتهت، اليوم الجمعة، التدريبات الأوكرانية الأمريكية "بريز- 2019"، ووفقًا للحرس الوطني لأوكرانيا، فإن حوالي 30 سفينة و30 طائرة دون طيار وأكثر من 900 من أفراد المارينز شاركوا في المناورات.