الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة حاولت مهاجمة قاعدة حميميم

قال مركز المصالحة الروسي إن هجوما بالطائرات المسيرة تم على قاعدة حميميم الروسية، وذلك من منطقة خفض التصعيد في إدلب.