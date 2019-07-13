روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلة الجيل الخامس

وصرح مدير المصنع أن الصاروخ الجديد تحمله وتطلقه الطائرات.

وقال يغور سولوفيوف، المدير العام لمصنع الصواريخ في مدينة دوبنا بريف موسكو، للصحفيين إنهم سيبدأون في وقت لاحق من العام الحالي 2019 بتسليم الصواريخ الجديدة إلى مَن طلبها، مبينا أن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة التي ستتسلم الصواريخ الجديدة.

ولم يوضح مدير المصنع ما هو الصاروخ الذي طلبته وزارة الدفاع الروسية.

والأغلب ظنا أن الصاروخ الجديد صُنع لقاذفات القنابل والصواريخ "تو-22إم3إم" ومقاتلات "سوخوي" (سو) بما فيها مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

جدير ذكره أنه وفقا لمعلومات نُشرت في وقت سابق تعمل روسيا على إيجاد أسلحة جديدة لمقاتلة الجيل الخامس.