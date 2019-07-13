برلماني روسي: منظومة "إس-400" ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا

أعلن رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن منظومة "إس-400" للدفاع الجوي، ستظهر في المستقبل القريب في دول أخرى أيضا.

وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر قناة "RT": تركيا هي أول الدول. وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية. سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا التعاون كبير للغاية. وأنا متأكد من أنه ينبغي لنا زيادة هذا التعاون بكل الطرق. هناك دول مهمة وجادة جدًا، ولديهم احتياجات متشابه (لما كان لدى تركيا) وسيتم تلبية هذه الاحتياجات.

ووفقا له فإن تسليم المنظومة سيتم في أقرب وقت.

في وقت سابق ، ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن طائرة روسية تحمل مجموعة جديدة من عناصر "إس-400"، هبطت في القاعدة الجوية التركية المذكورة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس الجمعة عن بدء شحنات "إس-400"، إلى البلاد. في وقت لاحق جرى التأكيد من قبل الإدارة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.