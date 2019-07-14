عضو مجلس الاتحاد الروسي يستنكر عقوبات أمريكا على أنقرة بسبب "أس 400"

رأى عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، أن فرض عقوبات أمريكية على أنقرة بسبب صفقة "أس 400" يظهر عدم المساواة في الناتو.

موسكو - سبوتنيك . وكتب بوشكوف على "توتير": "الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على تركيا. كان يجب على أنقرة الإصغاء وشراء أنظمة باتريوت التي هي ليست بحاجة إليها، وليس منظومة أس-400، التي هي بحاجة إليها، عندها لن يتم فرض أي عقوبات. بيع الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة للحلفاء هدف من أهداف وجود الناتو. والآن دع التحالف يتحدث عن "المساواة" بين أعضائه".

وقال مصدر لوكالة بلومبرغ، اليوم إن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات الأسبوع القادم على تركيا جراء صفقة شراء منظومة أس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، يوم الجمعة، عن بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكداً على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.