سقوط ضحايا في اصطدام حافلة بشاحنة في ياكوتيا الروسية

أفاد المكتب الإعلامي التابع لإدارة شرطة المرور الروسية في جمهورية ياكوتيا اليوم الاثنين، باصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة على الطريق الفيدرالي السريع "فيليوي" مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى .

ياكوتسك — سبوتنيك. ووفقا للمكتب الصحفي وقع الحادث حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 5 صباحًا بتوقيت موسكو) على بعد 138 كليو متر من الطريق الفيدرالي السريع" فيليوي"، جراء تصادم ناقلة ركاب ماركة" تويوتا هايس" بشاحنة ماركة ميتسوبيشي كانتر".

وأضاف المتحدث، هناك قتلى وجرحى، فضلا عن توجه فريق تحقيق لمكان الحادث.

وكان 21 شخصا قد أصيبو، في فبراير/شباط الماضي، جراء اصطدام حافلة بشاحنة في مدينة نيجني نوفغورود وسط روسيا.

وقالت الإدارة العامة لشؤون مقاطعة نيجني نوفغورود بوزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "عدد ركاب الحافلة 37 شخصا. وتقوم فرق الإسعاف بتقديم المساعدات الطبية المطلوبة لــ21 شخصا في مكان الحادث مباشرة، بينما تم نقل 13 شخصا إلى مشفى سيماشكو في مقاطعة نيجني نوفغورود".