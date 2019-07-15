لماذا تستطيع روسيا وحدها نقل الصواريخ إلى أنحاء العالم في أسرع وقت؟

ومن أجل تعزيز الدفاع الجوي للدولة المجاورة وافقت روسيا على توريد منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات لتركيا.

وأكدت روسيا إبان ذلك قدرتها على نقل المعدات العسكرية الثقيلة إلى مَن يطلبها على جناح السرعة.

وتقدر روسيا على نقل المعدات الثقيلة إلى أنحاء العالم في أسرع وقت بفضل ما تملكه من طائرات النقل، وبالأخص الطائرة العملاقة "أن-124" المعروفة باسم "روسلان". وتمتلك روسيا 16 طائرة من طراز "أن-124". ولا يمكن نقل منظومة صواريخ "إس-400" عن طريق الجو إلا على متن طائرة "أن-124".

وبينما تتمكن روسيا من نقل الأسلحة الثقيلة بطريق الجو، تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل منظومات صواريخ "باتريوت" بطريق البحر لأنها لا تمتلك طائرات النقل المناسبة، كما أشارت إلى ذلك جريدة إلكترونية روسية.

وكانت روسيا قد استخدمت طائرات "أن-124" لنقل وسائط الدفاع الجوي إلى سوريا.