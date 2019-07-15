Widgets Magazine
تسجيل
15:12 15 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    القاذفة السوفيتية من طراز دي بي-3

    العثور على قاذفة فقدت في عام 1941

    © Sputnik . Ivan Shagin
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    بعد نهاية كل أعمال البحث في موقع تحطم القاذفة، سيتم وضع نصب تذكاري على شرف الطاقم المتوفي.

    تم العثور على قاذفة "دي بي-3" التابعة للطيران البحري في أسطول المحيط الهادئ في بريموري. لقد تم البحث عن هذه القاذفة التي فقدت في عام 1941 لمدة 10 سنوات. ووجدوها بفضل جهود جمعية البحث "آفيابويسك"، التي تضم سكان المنطقة المهتمين بالتاريخ.

    للوصول إلى موقع الحادث، اضطر الباحثون إلى قطع عشرات الكيلومترات على الطرق الوعرة. في البداية، كانوا يعرفون فقط النقطة التقريبية للتحطم، وكان نصف قطرها عدة كيلومترات. وساعدت قصص السكان المحليين الذين يعرفون الحي على تحديد المكان الدقيق للسقوط.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    ⚡Пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота, обнаружен поисковиками в Приморье.⚡ В ходе поисковой разведки в Партизанском районе участниками Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолёт ДБ-3 №392210 с моторами М-87А №1858 и №181, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром. Архивный аварийный акт раскрывает подробности: "27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11.00 сильным южным ветром был снесён в район Виноградовка-Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11.30 появилась низкая облачность 7–8 балл.  Экипаж Ясырева, видимо потерял детальную ориентировку, начал её восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовка, после чего с курсом 150°, с набором высоты пробивая облачность. Лётчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошёл от командира звена Ясырева и произвёл посадку 6 км. южнее дер. Виноградовка.  Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны. Организованный поиск самолётами 25, 26, 27, 28, 29 ноября и 1 декабря 1941 г. никаких результатов не дали". Как оказалось в результате разведки, место падения самолёта находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. По характеру удара можно судить о том, что самолёт упал вертикально вниз, так как площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 метров. Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолёта или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада. На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик. Далее в комментариях ⬇️

    Публикация от АвиаПоиск (@aviapoisk_dfo)

    بعد اكتشاف الحطام، كان على الباحثين معرفة ما إذا كانت تنتمي بالفعل إلى الطائرة التي اختفت في عام 1941. يمكن القيام بذلك فقط من خلال العثور على جزء من الطائرة مع الرقم التسلسلي. كان المتخصصون محظوظين: تم العثور على الرقم التسلسلي، والذي توافق مع الرقم المشار إليه في قاعدة البيانات.

    ويوجد بين الباحثين العديد من المراهقين. وهذه ليست أول طائرة تم العثور عليها بالنسبة لأحد أعضاء الجمعية واسمه نيكيتا ناغوفيتسين.

    وقال نيكيتا لقناة "زفيزدا" الروسية: "لقد عثرنا على أجزاء مختلفة، من المروحة إلى قمرة القيادة، عثرنا على الكثير من الطلقات، وغيرها الكثير".

    وأكد ناغوفيتسين أنه يمكن تكريم ذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى بمساعدة هذه العمليات البحثية.

    وتشارك في البحث أيضا أخت نيكيتا، داريا. وهي أول من انضمت إلى حركة البحث في بريمورسكي. وبعد ذلك انضم أخوها ووالديها.

    وقالت داريا: "في البداية كانوا يعتقدون أنه أمر سهل، سنصل إلى المكان وسنجد الطائرة على الفور. في الواقع الطائرة تقع تحت الأرض، يجب إزالة الطبقات العليا من التربة. إنه أمر صعب ولكن أعجبهم كثيرا".

    بعد عدة أيام بعد عدة أيام من البحث عن حطام الطائرة، كان من الممكن العثور على أجزاء من نظام المظلة لشخص واحد فقط وأزرار من المعطف البحري، يعتقد أنه كان لقائد الطاقم، الملازم أول نيكولاي كونستانتينوفيتش ياسيريف.

    لكن هذه النتائج سمحت للباحثين باستخلاص استنتاجات أولية حول ظروف وفاة طاقم دي بي-3.

    ويتعقد ياروسلاف ليفانسكي، قائد الجمعية أن: "وقع الحادث كالآتي: "في الغالب فقد القائد مساره في الضباب، في الثلج، في ظروف جوية سيئة، ورأى أنه يتم إنتاج الوقود، فإعطى أوامر للفريق بالقفر. وبقي هو آخر واحد، وحاول إنزال الطائرة، وللأسف لم ينجو أحد من الذين قفزوا".

    عند الانتهاء من جميع أعمال البحث سيتم وضع مسلة (برج) مكتوب عليها أسماء جميع أفراد الطاقم الذين لم يعودوا إلى المطار في 27 نوفمبر تشرين الثاني عام 1941، في موقع الحطام.

    انظر أيضا:

    العثور على سفينة قديمة في خليج المكسيك (صور)
    "اكتشاف علمي".. العثور على أقدم سفينة كاملة في العالم (فيديو)
    العثور على سفينة غارقة قبل 400 سنة عند شواطئ البرتغال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لماذا لا يستطيع رواد الفضاء الأمريكيون العودة إلى القمر؟
    لماذا لا يستطيع رواد الفضاء الأمريكيون العودة إلى القمر؟
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك