العثور على قاذفة فقدت في عام 1941

بعد نهاية كل أعمال البحث في موقع تحطم القاذفة، سيتم وضع نصب تذكاري على شرف الطاقم المتوفي.

تم العثور على قاذفة "دي بي-3" التابعة للطيران البحري في أسطول المحيط الهادئ في بريموري. لقد تم البحث عن هذه القاذفة التي فقدت في عام 1941 لمدة 10 سنوات. ووجدوها بفضل جهود جمعية البحث "آفيابويسك"، التي تضم سكان المنطقة المهتمين بالتاريخ.

للوصول إلى موقع الحادث، اضطر الباحثون إلى قطع عشرات الكيلومترات على الطرق الوعرة. في البداية، كانوا يعرفون فقط النقطة التقريبية للتحطم، وكان نصف قطرها عدة كيلومترات. وساعدت قصص السكان المحليين الذين يعرفون الحي على تحديد المكان الدقيق للسقوط.

بعد اكتشاف الحطام، كان على الباحثين معرفة ما إذا كانت تنتمي بالفعل إلى الطائرة التي اختفت في عام 1941. يمكن القيام بذلك فقط من خلال العثور على جزء من الطائرة مع الرقم التسلسلي. كان المتخصصون محظوظين: تم العثور على الرقم التسلسلي، والذي توافق مع الرقم المشار إليه في قاعدة البيانات.

ويوجد بين الباحثين العديد من المراهقين. وهذه ليست أول طائرة تم العثور عليها بالنسبة لأحد أعضاء الجمعية واسمه نيكيتا ناغوفيتسين.

وقال نيكيتا لقناة "زفيزدا" الروسية: "لقد عثرنا على أجزاء مختلفة، من المروحة إلى قمرة القيادة، عثرنا على الكثير من الطلقات، وغيرها الكثير".

وأكد ناغوفيتسين أنه يمكن تكريم ذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى بمساعدة هذه العمليات البحثية.

وتشارك في البحث أيضا أخت نيكيتا، داريا. وهي أول من انضمت إلى حركة البحث في بريمورسكي. وبعد ذلك انضم أخوها ووالديها.

وقالت داريا: "في البداية كانوا يعتقدون أنه أمر سهل، سنصل إلى المكان وسنجد الطائرة على الفور. في الواقع الطائرة تقع تحت الأرض، يجب إزالة الطبقات العليا من التربة. إنه أمر صعب ولكن أعجبهم كثيرا".

بعد عدة أيام بعد عدة أيام من البحث عن حطام الطائرة، كان من الممكن العثور على أجزاء من نظام المظلة لشخص واحد فقط وأزرار من المعطف البحري، يعتقد أنه كان لقائد الطاقم، الملازم أول نيكولاي كونستانتينوفيتش ياسيريف.

لكن هذه النتائج سمحت للباحثين باستخلاص استنتاجات أولية حول ظروف وفاة طاقم دي بي-3.

ويتعقد ياروسلاف ليفانسكي، قائد الجمعية أن: "وقع الحادث كالآتي: "في الغالب فقد القائد مساره في الضباب، في الثلج، في ظروف جوية سيئة، ورأى أنه يتم إنتاج الوقود، فإعطى أوامر للفريق بالقفر. وبقي هو آخر واحد، وحاول إنزال الطائرة، وللأسف لم ينجو أحد من الذين قفزوا".

عند الانتهاء من جميع أعمال البحث سيتم وضع مسلة (برج) مكتوب عليها أسماء جميع أفراد الطاقم الذين لم يعودوا إلى المطار في 27 نوفمبر تشرين الثاني عام 1941، في موقع الحطام.