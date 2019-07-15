مباحثات روسية السعودية حول إرسال رائد الفضاء سعودي في رحلة إلى الفضاء

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تجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.