الخارجية الروسية: موسكو لم تسحب المقترحات بشأن البحارة الأوكرانيين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تسحب مقترحاتها لكييف بشأن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين، لكن لم يرد أي رد فعل جديد من أوكرانيا، سوى السلبي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "لقد أعلمنا الجانب الأوكراني، رسميا وعبر القنوات الدبلوماسية، فمن خلال سفارة أوكرانيا جرى تسليم مذكرة دبلوماسية، تفيد بوجود تشريع روسي، يمكن بموجبه إطلاق سراح البحارة ليس بسبب إعفائهم من المسؤولية، ولكن من الحجز".

وتابعت "هذه نقطة مهمة للغاية، ويمكن تسليم السفن ، ولكن بموجب ضمانات مكتوبة بمشاركة كل من البحارة الـ 24 في إجراءات ما قبل المحاكمة ومجرياتها والمحافظة على السفن كدليل مادي".

يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.

وقد وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز.