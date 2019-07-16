موسكو تعلن وصول دفعة جديدة من مكونات "إس 400" إلى تركيا بالطائرات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية قامت يوم 16 يوليو بإيصال شحنة أخرى من عناصر منظومة "إس-400" إلى تركيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الروسية "في 16 تموز/ يوليو، كجزء من الوفاء بالالتزامات التعاقدية، قامت طائرات النقل العسكري التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم آخر لمكونات نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "أس-40" إلى تركيا".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد اليوم أن "صفقة إس 400 لا تشكل تهديدا على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن بلاده لا تريد خلق مشاكل مع واشنطن".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، من مقدونيا: "لا داعي لإثارة التوتر بشأن منظومة إس — 400 وهي لا تشكل تهديدا على الناتو"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن "موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح بشأن منظومة إس- 400. لا نريد أن يخلق موضوع إس- 400 مشاكل مع الولايات المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وصول الطائرة العاشرة التي تحمل مكونات منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية إلى قاعدة عسكرية في أنقرة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "يستمر توريد تسليم عناصر "إس-400" الروسية كما هو مخطط له. وكمرحلة من عملية التوريد هبطت اليوم الطائرة العاشرة في قاعدة مورتد الجوية". ولم تحدد الوزارة عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، عن بدء توريد الشحنة الأولى من أجزاء "اس-400" إلى تركيا، مؤكدة أن توريد الأجزاء المتبقية من المنظومة سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه.