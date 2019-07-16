روسيا تنتقد قانون اللغة الجديد في أوكرانيا وتقدم اقتراحا بهذا الشأن

دعا ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تقديم تقييم محايد لقانون اللغة في أوكرانيا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. هذا ودخل قانون "ضمان سير العمل باللغة الأوكرانية كلغة دولة"، حيز التنفيذ في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الذي وقعه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو في أيار/ مايو. وينص القانون على استخدام اللغة الأوكرانية حصريا في جميع مجالات الحياة تقريبا. وجرى انتقاد القانون بشدة من قبل المعارضة الأوكرانية وفي روسيا.

وقال نيبزنيا "يجب علينا جميعا تقديم تقييم مبدئي ونزيه للقانون الأوكراني الجديد".

وأضاف بأن اعتماد قانون اللغة كان قرارا سياسيا بحتا لم يأخذ في الاعتبار رأي سكان أوكرانيا، والوضع الحالي في البلاد وخصائص المجتمع الأوكراني متعدد الجنسيات.

وتابع نيبينزيا "حتى لا يتم التلاعب بمنطق منحرف وخطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا، نقترح إرسال إشارة واضحة اليوم بدعم أعضاء مجلس الأمن لمسار وحدة وتماسك الأوكرانيين بدلاً من تقسيمهم. في هذه الحالة فقط سنكون قادرين، وليس بالكلمات، ولكن من الناحية العملية، على إثبات التزامنا المشترك باتفاقات مينسك، التي تتهرب منها أوكرانيا بكل طريقة ممكنة".

وانتقدت روسيا بشدة قانون اللغة في أوكرانيا. ووفقا لممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، ينقسم الأوكرانيون فعليا إلى ناطقين بالأوكرانية و"منبوذين"، وستكون فرصهم في التعليم والطبابة واستخدام الخدمات الاجتماعية الأخرى محدودة بشكل كبير. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ينص القانون على استثناءات للغة الإنجليزية ولغات الاتحاد الأوروبي الأخرى - "هذا يعني أن الشيء الوحيد المستهدف هو اللغة الروسية، التي تتحدثها الغالبية العظمى من المواطنين الأوكرانيين، وبالنسبة للكثيرين تعتبر اللغة الأم."

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 ، بعملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف من المواطنين.