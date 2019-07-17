لافروف يشرح سبب التوتر في الشرق الأوسط

أشار وزير الخارجية الروسي إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وقال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في تصريح لصحيفة أسبوعية روسية إن التوتر الذي يشوب منطقة الشرق الأوسط يتفاقم في الوقت الراهن.

ويرجع سبب شحن الأجواء في الشرق الأوسط، برأي لافروف، إلى ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. وقال لافروف:

يتفاقم التوتر في المنطقة الآن بسبب السياسة المسعورة المعادية لإيران التي تنتهجها واشنطن وبعض حلفائها.

ويمكن أن يتفجر الوضع في المنطقة بفعل شرارة واحدة، كما قال لافروف، في حال استمرار هذه الحملة المسعورة على إيران.

وأشار لافروف إلى أن إيران تؤكد عدم وجود أي نية عدوانية لديها.

ولا تجلس روسيا، والحالة هذه، مكتوفة اليدين، بل تقوم باتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر في المنطقة وتوفير الأمن لمنطقة الخليج، "ونعمل مع الشركاء على المحافظة على ما تم تحقيقه من اتفاقات متعددة الأطراف لتسوية المشكلة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".