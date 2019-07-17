الغواصات الروسية الخفية تتسلح بصواريخ "كاليبر"

من المقرر تجهيز فئة جديدة من الغواصات الروسية بالصواريخ البحرية والأرضية.

وأخبر مصمم الغواصات إيغور كارافايف "سبوتنيك" بأنه سيتم تجهيز الغواصات من فئة "بيرانيا" بصواريخ "كاليبر" والطوربيدات والألغام.

وتم عرض النموذج المصغر من غواصة "بيرانيا" للمرة الأولى في معرض التقنيات البحرية الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال المهندس كارافايف إنه يمكن استخدام الغواصات من فئة "بيرانيا" كوحدات بحرية قتالية في حال تجهيزها بالصواريخ والألغام، مشيرا إلى أن بإمكان غواصات "بيرانيا" إطلاق صواريخ "كاليبر" من تحت الماء.

وتتميز غواصات "بيرانيا" بحجمها الصغير وقدرتها على إخفاء نفسها تحت الماء لأنها ليست بحاجة إلى الطفو على سطح الماء لأخذ الهواء، فمولد الكهرباء فيها ينتج بنفسه الهواء اللازم لعمله.