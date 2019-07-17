مسؤول روسي يكشف عن مساع أمريكية لعرقلة صفقة "إس 400" مع الهند

كشف مسؤول روسي عن محاولات أمريكية متعددة لعرقلة الصفقة العسكرية بين موسكو ونيودلهي في الفترة الأخيرة، والتي بموجبها ستتسلم الهند منظومات "إس-400" الدفاعية الجوية.

وذكرت وكالة روسية نقلا عن نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، أن الولايات المتحدة تسعى بمختلف إمكانياتها إلغاء صفقة تزويد الهند بمنظومات "إس 400" الدفاعية من روسيا.

وأضاف بوريسوف، قائلا: "بالرغم من توقيع العقد بين الطرفين واقتراب مسألة التسليم للهند، تقوم الولايات المتحدة بإرسال وفود إلى نيودلهي لإقناع الهنود بإلغاء الصفقة العسكرية مع روسيا مقابل استعدادها لتقديم السلاح الأمريكي مكان السلاح الروسي.

وأشار بوريسوف إلى أن هناك العديد من الدول المهتمة بمنظومة "إس 400" ومستعدة لعقد صفقة للحصول عليها بعد تركيا والهند، وهناك مفاوضات جارية مع الدول.