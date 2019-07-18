ريابكوف يزور فنزويلا وزيارة مادورو إلى موسكو على جدول الأعمال

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن لقاءات على مستوى عال خلال زيارته إلى فنزويلا يومي 20-22 يوليو/تموز، مضيفا أنه لا يستبعد بحث موضوع زيارة الرئيس الفنزويلي إلى روسيا خلال الزيارة.

.موسكو-سبوتنيك. قال ريابكوف لـ"سبوتنيك": "نعم، سيكون هناك برنامج ثنائي على مستوى عال

وأضاف في سياق رده على سؤال حول احتمال زيارة مادورو إلى روسيا "إنها أحد المواضيع" التي ستبحث في كاراكاس.

ويزور نائب وزير الخارجية الروسي فنزويلا للمشاركة بمؤتمر "حركة عدم الانحياز"، وأضاف بأنه سيجري عددا من المشاورات الثنائية مع ممثلي فنزويلا.

وتفاقمت أزمة سياسية في فنزويلا بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غويدو، نفسه رئيسا لفنزويلا. في اليوم نفسه، اعترفت به الولايات المتحدة كرئيس مؤقت للدولة، وانضم إليهم أعضاء في مجموعة ليما (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى.

ووصف الرئيس نيكولاس مادورو الحادث بأنه محاولة انقلابية وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وأعربت روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وسوريا وتركيا عن تأييدها لمادورو.