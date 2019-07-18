القوات الروسية تختبر روبوتا جرى استخدام شقيقه في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات المهندسين تجرّب آلة روبوتية من فئة "سكوربيون".

وخصصت الآلة التي تحمل اسم "سكوربيون" للبحث عن الألغام والمتفجرات الأخرى وإبطال مفعولها وجمع المعلومات في أماكن من الصعب الوصول إليها وتحتوي على ما يهدد حياة الإنسان.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات المهندسين تختبر النموذج التجريبي من روبوت "سكوربيون".

وما يسمى "سكوربيون" عبارة عن آلة ذات أربع عجلات تزن 20 كيلوغراما تقريبا بإمكانها أن تتحرك بسرعة 3.3 متر في الثانية وتعمل خلال أربع ساعات متواصلة. ويمكن التحكم فيها عن بعد يصل إلى 1000 متر.

ويعد روبوت "سكوربيون" تطويرا لتقنية روبوتية مماثلة أخرى تحمل اسم "سكارابيه".

جدير ذكره أن روبوت "سكارابيه" جرى استخدامه في سوريا خلال عمليات إزالة الألغام في مدن ومناطق محررة من سيطرة الإرهابيين.