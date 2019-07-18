طائرات العدو تصطدم بـ"الصنوبرة" الروسية

مدرعة تصلح لكل شيء

ويشيد عسكريو الدول العديدة بقوة نيرانها وقدرتها الحركية وقدرتها على اجتياز العوائق المائية.

وتستخدم مركبة "بي إم بي 3" في نفس الوقت كمنصة لمختلف الأسلحة والصواريخ.

وفي المعرض العسكري الذي أقامته وزارة الدفاع الروسية في ريف موسكو في نهاية شهر يونيو/حزيران 2019، تم عرض مركبة "بي إم بي 3" التي تحمل منظومة "سوسنا".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev مدرعة "بي إم بي تي ترميناتور"

التوجيه بالليزر

منظومة "سوسنا" (هذه الكلمة الروسية تعني الصنوبرة) هي منظومة الصواريخ القريبة المدى المضادة للطائرات. وخصصت منظومة "سوسنا" لحماية وحدات الجيش من الهجوم الجوي.

وبدأ العمل في تصنيع منظومة "سوسنا" في عام 2005. وفي ابريل/نيسان 2019 اجتازت منظومة "سوسنا" اختبارًا رسميًا بنجاح، فقررت وزارة الدفاع الروسية تزويد الجيش الروسي بها.

وتستطيع منظومة "سوسنا" العمل على مدار 24 ساعة في اليوم في كل الظروف الجوية بشكل أوتوماتيكي دون مشاركة مشغّلها أو بشكل شبه أوتوماتيكي. وتوكل مهمة توجيه صواريخ منظومة "سوسنا" إلى أهدافها إلى جهاز الليزر. وتحتوي منظومة "سوسنا" على جهازي ليزر آخرين يستخدمان لتعيين المدى.

وتنطلق صواريخ منظومة "سوسنا" من المنصة الدوارة.

ويتولى مشغّل المنظومة مسؤولية إطلاق الصواريخ. ثم تدار كل العمليات بشكل أوتوماتيكي دون مشاركة الإنسان. ويمكن إطلاق الصواريخ أثناء الحركة.

ولا ينبعث منها إشعاع يذكر عندما تقوم منظومة "سوسنا" بالبحث عن الهدف وتتعقبه. وبالتالي فإن اكتشافها أمر صعب. ويمكن تزويدها بأجهزة تقليل البصمة البصرية والحرارية.

وبعد إطلاق الصاروخ يتم التحكم فيه بالليزر وحده . ويقدر صاروخ "سوسنا" على إصابة الأهداف الجوية على اختلاف أنواعها ويستطيع أيضا تدمير الآليات المدرعة الخفيفة الأرضية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "سوسنا"

القدرات المتميزة

ووفق صانعها، يمكن وضع منظومة "سوسنا" على أي منصة لا تقل حمولتها عن 3.5 طنّ. وتستطيع مركبة "بي إم بي 3" أن تحمل ما يزن 6.6 طن، وتسير على الطريق المعبد بسرعة 70 كيلومترا في الساعة بينما تسير على سطح الماء بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. ويقودها طاقم مكون من شخصين.

وتقدر منظومة "سوسنا" على تدمير مختلف الأهداف الجوية على بعد 10000 متر وعلى ارتفاع 5000 متر في أي وقت من النهار والليل.

وتحتوي منظومة "سوسنا" على 12 صاروخا. ويمكن أن يطير الصاروخ إلى هدفه بسرعة 900 متر في الثانية.