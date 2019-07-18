بوتين وماكرون يبحثان الاتفاق النووي الإيراني وسوريا وشرقي أوكرانيا

ذكر بيان للرئاسية الروسية أن بوتين وماكرون أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه عنصر مهم لحفظ الأمن في الشرق الأوسط ومنع انتشار السلاح النووي.

وأشار الكرملين إلى أنه "تمت مناقشة الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد الجانبان على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي".

وأضاف البيان بأنه "خلال المحادثة تم بحث آفاق حل الصراع الأوكراني الداخلي. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتكثيف العمل المشترك في هذا المجال، بما في ذلك وفي إطار " صيغة نورماندي".

كما أشار بوتين وماكرون إلى ضرورة توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح البيان ان الطرفين بحثا الوضع في سوريا، وأكدا على أهمية التسوية السياسية والتغلب على عواقب النزاع المسلح.

يذكر أنه في ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، أعلنت إيران إنهاء تنفيذ عدد من بنود الصفقة النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل. وعلى وجه الخصوص، تجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوغرام في المرحلة الأولى من تخفيض الالتزامات.