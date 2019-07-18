روسيا تبسط إجراءات نقل المعدات العسكرية دوليا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الربعاء، مرسوما يلغي إلزام شركات النقل تقديم وثيقة بشأن السماح لنقل المعدات العسكرية دوليا عن طريق القوات المسلحة الروسية.

وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية حيث يتم إصدار تصريح عسكري لوضع إجراءات جمركية خاصة.

ويسمح هذه المرسوم للقوات المسلحة الروسية ووكالات الأمن الفيدرالي بنقل البضائع والمركبات عبر حدود الدولة الروسية بطريقة مبسطة وتفضيلية من حيث التخليص الجمركي ومراقبة النقل.

كما ينص القرار على استبعاد شرط وجود وثيقة قبول الناقل الروسي لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والممتلكات العسكرية بواسطة مركبات القوات المسلحة الروسية ووكالات الأمن الفيدرالية.

كما جاء في القرار أن الشحنات تتم وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة التنفيذية الفيدرالية والتي تؤدي وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال الدفاع.