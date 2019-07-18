لافروف يعلق على تعيين دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ستركز على الأعمال مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وعلى الإجراءات الملموسة، وليس على التصريحات.

بون - سبوتنيك. قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، رداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى من تدهور العلاقات مع بروكسل بعد تعيين فون دير لاين، "المعروفة بموقفها المتشدد تجاه روسيا": "نحن براغماتيون... لا نريد التركيز على أية تصريحات عامة، بل على المسائل العملية".

وأضاف "آمل أن تأخذ المفوضية الأوروبية الجديدة قائمة حصرية بالعلاقات مع روسيا الاتحادية، وعندما يعربون عن موقفهم من مواصلة تطوير العلاقات معنا، طبعاً عندها سننظر [بهذه المواقف]... وسنكون مستعدين للمضي قدما بقدر استعداد شركائنا".

هذا وصوت البرلمان الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، بعد فترة نقاش صعب، لصالح تولي وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئاسة المفوضية الأوروبية، خلفا لرئيس المفوضية الحالي، جان كلود يونكر. وحصلت فون دير لاين على 383 صوتا من إجمالي 733 صوتاً متاحاً، لتفوز بفارق ضئيل بلغ 9 أصوات فقط فوق 374 صوتاً، الأكثرية المطلوبة لتأكيد انتخابها.