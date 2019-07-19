سفن حربية للفلبين وفيتنام تشارك لأول مرة بالعرض العسكري ليوم البحرية الروسية

أعلن رئيس قسم الدعم الإعلامي في المكتب الصحافي التابع للمنطقة العسكرية الشرقية في أسطول المحيط الهادئ، نيكولاي فوسكريسينسكي، اليوم الجمعة بأن سفن حربية للفلبين وفيتنام ستشارك لأول مرة في العرض العسكري المكرس للاحتفال بيوم البحرية الروسية في فلاديفوستوك.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال فوسكريسينسكي :"لأول مرة بالعرض العسكري الذي سيجريه أسطول البحري الهادي بمناسبة يوم البحرية الروسية، ستشارك حاملة مروحيات فليبينية" دافاو ديل سور"والفرقاطة الفيتنامية" كوانغ تشونج".

يذكر أن القوات البحرية الروسية تحتفل يوم 30 تموز/ يوليو، بعيدها المهني، وهو يوم القوات البحرية الروسية، وأن الفاعلية العسكرية للاحتفال ستجري في 28 تموز / يوليو في فلاديفوستوك الروسية.

وستشهد المدن التي تقع على شواطئ البحار والمحيطات استعراضات عسكرية ضخمة تقوم بها السفن التابعة لمختلف الأساطيل الروسية والطائرات التابعة لسلاح الطيران الخاص بهذه الأساطيل، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية في مساء هذا اليوم تكريمًا لقادة وأفراد القوات البحرية الروسية.