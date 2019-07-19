الطوارئ الروسية تلغي رحلة لـ"بوينغ 747" على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة، بأن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 747 تابعة لشركة طيران "نورث ويند" ألغت رحلة مقررة من مطار شيريميتيفو بموسكو باتجاه يريفان، على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص خلال الإجلاء الاضطراري للركاب.