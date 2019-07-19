خبير: بوريفيستنيك سلاح الانتقام الروسي في الحرب النووية

وصف الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، الصاروخ الحربي الروسي الجديد "بوريفيستنيك" بأنه سلاح الانتقام الروسي في الحرب النووية.

نقلت صحيفة "روسكايا غازيتا" عن الخبير قوله، إن الصاروخ النووي قادر على تدمير جميع المواقع المدنية والعسكرية لبلد المعتدي.

كما أشار الخبير العسكري إلى أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة تستند إلى تصاميم محركات الطائرات النووية السوفيتية.

ويحتوي صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح العابر للقارات، المعروف باسم "طائر النوء"، على بطارية تراكمية قوية.

يشار إلى أن صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يظل محاطا بالسرية الشديدة يعمل بالطاقة النووية ويستطيع بالتالي التحليق إلى مسافات طويلة جدا وهو ما لم يقدر عليه أي صاروخ حتى الآن. ويمكنه أن يظل محلقا في الجو لأيام عدة.