خبير: ترامب والناتو بحاجة إلى تركيا والعقوبات ستكون شكلية

أثار شراء تركيا للمنظومة الصاروخية الروسية "إس-400" والحديث عن احتمال حصولها على مقاتلات "سو-57" ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية.

في 18 تموز/ يوليو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة، وفي اليوم التالي نشرت صحيفة "فينونس تايم" مواد وصفت فيها شراء تركيا للأسلحة الروسية بأنها تحول "تكتوني" في الخريطة الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، تبقى تركيا عضوا في الناتو.

ما هو مصير حلف شمال الأطلسي(الناتو)؟

صرح مدير مركز الأبحاث العسكرية السياسية في معهد العلاقات الدولية في موسكو، الدكتور أليكسي بودبريزكين، أن "العقوبات هي السياسة العامة لترامب. من جهة أخرى، إلى أي مدى ستكون فعالة. مثلا، رفض بيع مقاتلات إف-35 ستخلق مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية: تركيا دفعت جميع اشتراكاتها في هذا المشروع، وتمكنت من إنتاج نحو 1000 جزء من هذه الطائرة. حوالي 400 منها تنتج فقط في تركيا. هذا يعني أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد بديل مناسب يحل مكان تركيا. ثانيا، الأتراك يمكنهم ببساطة شراء مقاتلاتنا سو-57. وهذا أمر واقعي تماما، لأنها أرخص 3 مرات على الأقل، وهي الأفضل من ناحية الخصائص التقنية الأساسية.

من الواضح أن ترامب سيقيم أفعاله، لأن شرق البحر المتوسط له أهمية استراتيجية بالنسبة له الآن، بالإضافة إلى ذلك، العثور في الفترة الأخيرة على مناطق لاستخراج الغاز قبالة الساحل السوري وقبرص، وأظن أن ترامب متحمس للمشاركة بفعالية في المسار وبدون تركيا يبدوا أن فعل هذا صعب المنال والضغط على أردوغان لن يكون بهذه السهولة، لهذا فإذا هدد ترامب بشكل قصير، فإن فرض العقوبات سيكون بعناية"

مستقبل تركيا في الحلف

استبعد الخبير إمكانية خروج تركيا "لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع انسحاب تركيا من الناتو، هذا التحالف السياسي نفسه قوي ليس فقط بالوثائق الموقعة، ولكن أيضا بالالتزامات. تركيا ستواصل المشاركة في تحركات الناتو، بما في ذلك في البحر الأسود".

يعتمد الكثير الآن على تركيا ، لأن السفن البحرية للتحالف ستكون موجودة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود - لأن البوسفور والدردنيل ، باستثناء تركيا ، لا أحد يتحكم بها، ونظام المضيق صارم للغاية، ولهذا فاعتقد أن دول الناتو لا تريد خروج تركيا من الحلف. أمر آخر دول الناتو التي تنتمي أيضا إلى الاتحاد الأوروبي.

شيء آخر هو أن دول حلف شمال الأطلسي ، التي هي أيضًا جزء من الاتحاد الأوروبي، ستدفع تركيا إلى أسفل، مما يجبرها على التصرف بحيث تجد أنها أكثر ربحية. لكنهم فعلوا ذلك من قبل وفشلوا في دفع تركيا بقوة.

يذكر أن تركيا تعتبر أول عضو في حلف الناتو الذي يحصل من روسيا على أنظمة مضادة للطائرات من هذه الفئة.