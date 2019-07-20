روسيا تجهز الجيل الخامس من المقاتلات بمحرك يزخر بمستجدات

وقبل الوصول إلى القوات ستجتاز مقاتلة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس من المقاتلات اختبارا رسميا.

وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن مقاتلة "سو-57" التي ستخضع للاختبار الرسمي ستكون مجهزة بمحرك جديد.

ويظل المحرك الجديد قيد الاختبار الآن. وبعد الانتهاء من اختباره سيحل المحرك الجديد محل المحرك الذي تستخدمه مقاتلات "سو-57" الآن. وتم تجهيز النماذج التجريبية من مقاتلة "سو-57" بمحركات "أ إل-41إف1" التي صُنعت لمقاتلات "سو-35".

وعن المحرك الجديد قال أنتون تشيتشوكوف، المتحدث باسم الشركة التي تدير صناعة المحركات في روسيا، إنه يحتوي على مستجدات لا يوجد مثيل لها في العالم.