روسيا تجهز الجيل الخامس من المقاتلات بمحرك يزخر بمستجدات

وقبل الوصول إلى القوات ستجتاز مقاتلة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس من المقاتلات اختبارا رسميا.
وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن مقاتلة "سو-57" التي ستخضع للاختبار الرسمي ستكون مجهزة بمحرك جديد.
ويظل المحرك الجديد قيد الاختبار الآن. وبعد الانتهاء من اختباره سيحل المحرك الجديد محل المحرك الذي تستخدمه مقاتلات "سو-57" الآن. وتم تجهيز النماذج التجريبية من مقاتلة "سو-57" بمحركات "أ إل-41إف1" التي صُنعت لمقاتلات "سو-35".
وعن المحرك الجديد قال أنتون تشيتشوكوف، المتحدث باسم الشركة التي تدير صناعة المحركات في روسيا، إنه يحتوي على مستجدات لا يوجد مثيل لها في العالم.
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