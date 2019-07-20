مخرج أمريكي يطلب من بوتين أن يصبح أبا روحيا لابنته

وتحدث بوتين في مقابلة أجراها معه المخرج عن سياسي أوكراني يعرفه جيدا، اسمه فيكتور ميدفيدتشوك، قد طلب منه أن يشارك في معمودية ابنته.

وقال بوتين: في تقاليد كنيستنا الأرثوذوكسية لا يجوز الرفض في هذه الحالة، فأن تكون عرابا هو دائما شرف عظيم.

ورد المخرج على هذا: في هذه الحالة أطلب منك أن تكون عرابا لابنتي.

فسأل بوتين، وهل تنتمي ابنتك إلى الكنيسة الأرثوذوكسية؟ فقال ستون، سنجعلها تنتمي إليها.

فرد بوتين قائلا: إنك تحتاج أولا أن تسألها عما إذا كانت ستقبل هي بذلك.

ووافق المخرج موضحا أن ابنته تبلغ من العمر 22 عاما، ونشأت وترعرعت على التقاليد والأعراف المسيحية.

ثم حاول المخرج أن يعلم كم عدد الأولاد ممن كان بوتين عرابا لهم، فلم يجب بالتحديد لكنه قال إنه عدد قليل.