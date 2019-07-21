بوتين يهنئ الأسد بالذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد بالذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال: بالجهود المشتركة سنقضي نهائيا على قوى الإرهاب في سوريا.

وجاء في نص التهنئة: السيد الرئيس المحترم، تقبل كل التهاني الصادقة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

وأشار بوتين إلى أنه على مدى العقود الماضية، تراكمت خبرة كبيرة في التعاون الثنائي، واليوم أصبحت روسيا وسوريا حليفتين في الوقوف في وجه الإرهاب الدولي والتطرف.

وشدد بوتين: أنا واثق من أننا سنقضي على قوى الإرهاب على الأراضي السورية، وأضاف: روسيا ستستمر بمساعدة الجمهورية العربية السورية في حماية السيادة وضمان الأمن وإعادة إعمار البلاد.

ثم قال أن "تطوير العلاقات الروسية السورية يخدم مصالحنا المشتركة، وهو يتماشى مع توطيد السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

في الختام، تمنى بوتين للأسد الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع أبناء شعبه عودة سريعة إلى حياة مسالمة ومزدهرة.