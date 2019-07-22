بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه لأرملة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو أمانو، بوفاته.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أشار الرئيس الروسي في برقية التعزية إلى أن ذكرى أمانو ستبقى في روسيا كدبلوماسي مشهور ومؤيد مبدئي لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وذكر البيان أن بوتين قيم عاليا إسهام أمانو الشخصي الكبير في زيادة فعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهوده النشطة على رأس المنظمة لتطوير الطاقة السلمية وتعزيز نظام منع انتشار السلاح النووي.

واختتم الرئيس الروسي برقيته: "تواصلت أكثر من مرة شخصياً مع يوكيا أمانو، وكنت دائما معجباً بحكمته وبعد نظره، وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة في أصعب الظروف".

هذا وأعلنت الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة أمانو، عن عمر 73 عاما. وكان من وكان ينتظر اليوم، أن يعلن أمانو عن استقالته من منصبه. ويذكر أيضاً أن مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع في فيينا.