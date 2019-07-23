أول تعليق روسي على فكرة بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمبادرة واشنطن لإنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن روسيا تؤيد فكرة الأمن الجماعي في المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف: "لم يقترح علينا احد أي شيء. عادة يقومون بالاتصال، ويشرحون ما يريدون ويقدمون أفكارًا. ونحن مثلا نقترح مفهومنا للأمن الجماعي في الخليج. واليوم مرة أخرى سنقدمه وسننشره، أما أنا شخصياً فلا أفهم ما يقترحه الزملاء الأمريكيون".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تنشئ ائتلافًا لحراسة مضيق هرمز.

وجاء هذا البيان بعد سلسلة من الحوادث مع ناقلات أجنبية، والتي يلقي الغرب باللوم فيها على إيران بعد احتجازها الناقلة "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.