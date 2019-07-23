سيناتور روسي يعرض على كييف عقد معاهدة صداقة جديدة

صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي عن إقليم القرم، سيرغي تسيكوف، بأنه ينبغي على الرئيس الأوكراني ومجلس الرادا بتشكيلته الجديدة القيام باتخاذ كل ما في وسعهما من إجراءات لتطبيع العلاقات مع روسيا، وأحد هذه الإجراءات عقد معاهدة صداقة جديدة وكبيرة.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك":

ينبغي على سلطات أوكرانيا في عهد الرئيس الحالي والتشكيلة الجديدة لمجلس الرادا (البرلمان الأوكراني) أن تتخذ كل ما في الإمكان إجراءات لتطبيع العلاقات مع روسيا. والحديث يدور حول استئناف العمل بمعاهدة الصداقة القديمة أو عقد معاهدة صداقة جديدة وكبير".

ووفقا لتسيكوف، التشكيل السابق لمجلس الرادا الأوكراني رفض تمديد فترة سريان معاهدة كبيرة، مع أنه كان من الأفضل الحفاظ عليها وتطبيقها.

يذكر أن المعاهدة القديمة تم توقيعها بتاريخ 31 أيار/مايو عام 1997، في كييف دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 نيسان/أبريل عام 1999، ولمدة 10 أعوام مع إمكانية تمديدها لعشرة أعوم أخرى.

وبذلك بقيت هذه المعاهدة سارية المفعول على مدى 20 عاماً، حتى قيام الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بروشينكو، بتوقيع قانون يلغي بموجبه هذه المعاهدة.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية حينها، بأن قرار كييف بعدم تمديد معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة، خطأ كبير ستكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية وغيرها.

ويذكر أنه سبق وجرت في أوكرانيا يوم الأحد الماضي، الانتخابات البرلمانية المبكرة. وبعد فرز نسبة 92.7 في المائة من بروتوكولات الاقتراع يحافظ حزب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "خادم الشعب" على نسبة 43.12 بالمئة متقدما بشكل كبير على حزب يوري بويكو "منصة المعارضة – من أجل الحياة" الحائز على 13.03 بالمئة من الأصوات. ويحتل جزب "التضامن الأوروبي" للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، المرتبة الثالثة بعد حصوله على نسبة 8.19 في المئة من أصوات الناخبين، يليه كل من حزب "باتكيفشينا" لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو (نسبة 8.14 في المائة) وحزب "الصوت" للموسيقي سفياتوسلاف فاكارتشوك (نسبة 5.87 في المئة).