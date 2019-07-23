لماذا تعيد روسيا مدفع زمن ستالين لخدمة جيشها؟

من المقرر أن يعود مدفع قديم إلى الخدمة في الجيش الروسي.

ودخل مدفع "دي-44" الخدمة في الجيش الروسي في عام 1946. وشارك مدفع "دي-44" في النزاعات العسكرية الكثيرة في مختلف أنحاء العالم بعد أن حصلت عليه جيوش العالم الأخرى. ويظل هذ المدفع يخدم العلم الوطني في دول كثيرة.

© Sputnik . Evgeniy Bijatov مدافع "زيس-3"

أما بالنسبة للجيش الروسي فلم يعد مدفع "دي-44" يُرى في وحداته العادية، ولكنه سيُشاهد ضمن صفوف الجيش الروسي قريبا.

ويعود المدفع المخضرم إلى الخدمة العسكرية في روسيا بمناسبة حلول يوم القوات البحرية.

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية إن 12 مدفعا من طراز "دي-44" ستطلق طلقات تحية لعيد القوات البحرية في مدينة سان بطرسبورغ في يوم 28 يوليو/تموز.

وخصص مدفع "دي-44" لمكافحة دبابات العدو. ويصل مداه إلى 15820 مترا. ويستطيع مدفع "دي-44" إطلاق 15 طلقة في الدقيقة.