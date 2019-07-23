لافروف: يجب أن تكون إيران جزءا من حل مشكلة الأمن في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسين سيرغي لافروف إنه يجن أن تكون إيران جزءا من حل مشكلة الأمن في الشرق الأوسط ، وألأا تكون متهما في كل ما يحدث

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام " أنا مقتنع أن إيران يجب أن تكون جزءا من حل المشكلة في المنطقة ،وألا يجب اعتبارها المتهم الرئيسي في كل ما يحدث.. منذ فترة طويلة ونحن نروج لفكرة أن تبدا دول الخليج – كل من العرب وإيران في الاتفاق على عملية بناء الثقة والشفافية في المجال العسكري بدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأعضاء الخمس دائمي العضوية في نجلس الأمن الدولي، اعتقد أنه في النهاية لا مفر منذلك".

وأشار لافروف في وقت سابق إلى أن موسكو مهتمة بحل المسائل العالقة في منطقة الخليج العربي عبر الحوار، كما استذكر المبادرة الروسية لضمان الأمن الجماعي في هذه المنطقة بمشاركة الدول العربية في الخليج وإيران.

هذا ويشهد الوضع في الخيلج توترا كبيرا بعد احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيران في مضيق جبل طارق بحجة أنها كانت تقل النفط إلى سوريا.