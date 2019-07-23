الخارجية الروسية تنشر المفهوم الروسي عن الأمن الجماعي في منطقة الخليج

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تقترح على دول منطقة الخليج إبرام اتفاقيات الحد من الأسلحة، بما في ذلك مناطق منزوعة السلاح

وجاء في بيان للخارجية الروسية " فيما يتعلق بالوضع في الخليج العربي والدول الواقعة في هه المنطقة والأطراف غير الإقليمية..تبردم التفاقيات للحد من الأسلحة، بما في ذلك، على سبيل المثال ، إنشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر تكديس الاسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار ، بما في ذلك الأسلحة المضادة للصواريخ وتخفيض متوازن للقوات المسلحة من قبل جميع الاطراف".

كما اقترحت الخارجية الروسية رفض النشر الدائم لمجموعات غير إقليمية على أراضي دول المنطقة وإنشاء خطزدوط ساخنة بين وزارات الدفاع.

كما اقترحت الخارجية على دول المنطقة والدول غير الإقليمية الالتزام بالشفافية المتبادلة في المجال العسكري، الحوار بشان العقائد العسكرية، إنشاء خطوط ساخنة، تبادل الإخطارات المسبقة عن التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى طلعات الطيران العسكري وتبادل الملراقبين.

كما اقترحت الخارجية إنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج، حيث تشمل، إلى جانب دول الخليج ، روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والأطراف المعنية الأخرى كأعضاء مراقبين أو أعضاء منتسبين.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فرنسا على بدا العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الملاحة في منطقة الخليج العربي، على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.