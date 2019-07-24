منظومة "أفانغارد" الصاروخية الروسية لا تنتهك معاهدة "ستارت"

أعلن النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة بهيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنيخير، أن منظومة "أفانغارد" الصاروخية الروسية، المقرر تسليح القوات الصاروخية بها قبل نهاية 2019، لا تنتهك اطار معاهدة "ستارت".

وقال بوزنيخير: "منظومة "أفانغارد" مجهزة بصاروخ باليستي، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات المنصوص عليها في معاهدة "ستارت".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد اقترح في وقت سابق، عقد معاهدة "الجيل الجديد" بشأن الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو وبكين، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"ـ التي وقعها بارك أوباما و دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.