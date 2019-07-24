موسكو تتجه لطرح مقترحاتها لمفهوم "الأمن الجماعي" في الخليج على الأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستطرح مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج أمام الأمم المتحدة، ويجري النظر أيضا في إمكانية عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن.

موسكو - سبوتنيك. قال بوغدانوف ردا على سؤال بشأن تقديم الاقتراح إلى الأمم المتحدة "إلى الأمم المتحدة طبعا".

ولم يستبعد أن يتم ذلك في اجتماع خاص لمجلس الأمن.

وأشار بوغدانوف إلى أن شركاء روسيا أبدوا اهتماما بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، قائلا "لقد أبدوا اهتماما كبيرا، لأنه اقتراح شامل، وهو مفهوم شامل لا يسيء إلى أي أحد، بل على العكس، يدعو إلى توافق الآراء".

وكانت موسكو أعلنت أنها تقترح على دول منطقة الخليج إبرام اتفاقيات الحد من الأسلحة، بما في ذلك مناطق منزوعة السلاح.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أمس الثلاثاء "فيما يتعلق بالوضع في الخليج والدول الواقعة في هذه المنطقة والأطراف غير الإقليمية... تبرم الاتفاقيات للحد من الأسلحة، بما في ذلك، على سبيل المثال، إنشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر تكديس الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الأسلحة المضادة للصواريخ وتخفيض متوازن للقوات المسلحة من قبل جميع الأطراف".

كما اقترحت الخارجية الروسية حظر النشر الدائم لمجموعات غير إقليمية على أراضي دول المنطقة وإنشاء خطوط ساخنة بين وزارات الدفاع.

واقترحت الخارجية أيضا على دول المنطقة والدول غير الإقليمية الالتزام بالشفافية المتبادلة في المجال العسكري، والحوار بشأن العقائد العسكرية، وإنشاء خطوط ساخنة، وتبادل الإخطارات المسبقة عن التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى طلعات الطيران العسكري وتبادل المراقبين.

كما اقترحت إنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج، حيث تشمل، إلى جانب دول الخليج، روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والأطراف المعنية الأخرى كأعضاء مراقبين أو أعضاء منتسبين.