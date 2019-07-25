تركيا تفاوض على تصنيع مكونات منظومة "إس-400" على أراضيها

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الخميس، أن هناك مفاوضات بين موسكو وأنقرة بشأن ترخيص تصنيع مكونات منظومة "إس-400" في تركيا.

وقال ميخييف للصحفيين بشـأن الانتهاء من المرحلة الأولى لتوريد منظومة "إس-400" إلى تركيا: "هناك مفاوضات حول استمرار التعاون في هذه المسألة، بما فيها تنظيم ترخيص تصنيع مكونات المنظومة في تركيا".

هذا وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 تموز/ يوليو الجاري.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، كما ألغت مشاركة تركيا في برنامج "إف 35" بدءا من 2020 وذلك على خلفية شراء تركيا منظومة الدفاع "إس-400" الروسية.