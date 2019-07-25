روسيا تكشف عن عدد الرحلات التي شاركت بنقل "إس-400" إلى تركيا

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، اليوم الخميس، أن روسيا أكملت الجزء الأول من توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا، وتم نقل المعدات بثلاثين رحلة خاصة.

وقال ميخييف للصحفيين "في 25 يوليو، نفذت روس أوبورون إكسبورت الجزء الأول من التزاماتها تجاه شركائها الأتراك في توريد أنظمة الدفاع الجوي إس-400 ، التي صممتها وصنعتها شركة.." ألماز-أنتيي" إجمالا، ابتداء من 12 تموز/ يوليو، تم تنفيذ أكثر من 30 رحلة خاصة إلى تركيا بالدفعة الأولى من معدات نظام الدفاع الجوي".

وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي " إس-400 " إلى تركيا في 12 تموز/ يوليو الجاري.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صفقة شراء إس-400" الأكثر أهمية في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن المنظومة سيتم تركيبها بالكامل في نيسان/أبريل 2020.