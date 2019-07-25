احتياطيات روسيا بالقطع الأجنبي تنمو خلال أسبوع بأكثر من نصف مليار دولار

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطات روسيا الدولية، للفترة من 12 إلى 19 تموز/ يوليو، بمقدار 0.6 مليار دولار، بنسبة 0.1 %، لتبلغ 520.3 مليار دولار.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية حتى 19 تموز/ يوليو 520.3 مليار دولار، بزيادة خلال أسبوع قدرها 0.6 مليار دولار، أو بنسبة 0.1 بالمئة. وذلك تحت تأثير شراء العملات الأجنبية في إطار القاعدة المالية".

الاحتياطيات الدولية (الذهبية) لروسيا هي أصول أجنبية شديدة السيولة يمتلكها بنك روسيا وحكومة روسيا. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، والوضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

في عام 2018، نمت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.3 % وبحلول 1 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي بلغت 468.5 مليار دولار. بلغ الحد الأقصى التاريخي للاحتياطيات في أوائل أغسطس/ آب 2008 - 598 مليار دولار.