نيران "سروال" تطال أهدافا جوية وبحرية وأرضية

وتتحكم التقنية التي أطلق عليها اسم "سروال" في الأسلحة الموضوعة في القمرة المبتكرة التي يمكن وضعها على المنصة الثابتة أو في صندوق السيارة أو في الزورق.

وتطلق أسلحة "سروال" النار حسب توجيهات مشغّلها الذي يمكنه أن يتواجد بعيدا عنها.

وقال فيكتور كوماردين، أحد مسؤولي شركة "موريفينفورمسيستيما-أغات" التي صنعت تقنية "سروال"، لـ"سبوتنيك" إنها صممت لمكافحة الطائرات دون طيار وتدمير غيرها من الأهداف الجوية الصغيرة الحجم وأهداف بحرية وأرضية. وبإمكانها إصابة الهدف على بعد 1000 متر. ويمكن أن يبلغ حجم الهدف الذي تتعامل معه تقنية "سروال" 30 سنتيمترا ويمكنه أن يتحرك بسرعة 40 مترا في الثانية.

ويمكن تجهيز "سروال" برشاش كلاشنيكوف أو المدفع الرشاش "بيتشينيغ" أو المدفع الرشاش "أوتيوس" أو المدفع الرشاش "كورد" أو أسلحة أجنبية الصنع.

واحتاج روبوت "سروال" إلى ثلاث طلقات لتدمير عدة أهداف بحرية أثناء الاختبار في المحيط الهادئ بينما احتاج الإنسان إلى 20 خرطوشة لنفس الغرض.