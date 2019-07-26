نائب وزير الخارجية الروسي: قريبا وضع حجر أساس محطة "الضبعة" الذرية في مصر

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لمحطة "الضبعة" الذرية في مصر.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف أمام مجلس الاتحاد الروسي: "سيتم وضع حجر الأساس في منطقة الإسكندرية قريبا".

يذكر أنه سبق ووقعت روسيا ومصر في عام 2008، على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.