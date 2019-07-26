غيوم مضادة للصواريخ فوق روسيا

وبهذه المناسبة تقيم القوات البحرية الروسية عروضا عسكرية في مدن مطلة على البحار، وبالأخص مدينة سان بطرسورغ التي ستشهد أكبر عرض عسكري تشارك فيه سفن حربية جديدة كـ"أدميرال فلوتا كاساتونوف" و"غريمياشي".

© Sputnik . Igor Zarembo Празднование Дня ВМФ в городах России

حماية المدافعين

وتتلخص الوظيفة الأساسية للقوات البحرية الروسية في الدفاع عن حياض الوطن وحمايته من العدوان. وحتى تتمكن سفن القوات البحرية من تحقيق المهمة المطروحة عليها يتم تجهيزها بأسلحة مناسبة بما فيها الأسلحة التي صممت لحماية السفينة من الهجوم كالصواريخ المضادة للطائرات.

وتم إيجاد ما يحمي السفينة ضد الهجوم بالصواريخ أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن الصواريخ الموجهة المضادة للسفن خرجت إلى حيز الوجود في ستينات القرن العشرين. وفي الوقت نفسه بدأ علماء روسيا يعملون على إيجاد ما يحمي السفينة من الصواريخ المضادة للسفن. ويعتبر الدخان من الوسائل الأكثر فعالية لصد الهجوم الصاروخي.

ستار الدخان

ومن أجل حماية السفينة ضد الصواريخ يتم خلق غطاء أو ستار من الدخان الذي يشل عمل معدات الصاروخ المهاجم. ويمكن إقامة ستار الدخان على شكل غيوم على بعد عدة كيلومترات عن السفينة. ويفقد الصاروخ القدرة على الوصول إلى هدفه عندما يجد نفسه وسط غيوم الدخان.

وينتظر أن تظهر غيوم الدخان في استعراضات يوم القوات البحرية الروسية.