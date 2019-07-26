روسيا تتطلع لاتفاق دولي حول حظر اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

أعلن رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة أن الشركة تريد أن تتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية لمناقشة قضية فرض الحظر على إجراء تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء.

كورولوف – سبوتنيك. وقال روغوزين خلال زيارته للمعهد المركزي للدراسات العلمية في مجال صناعة آلات: "تخطط شركة "روسكوسموس" للتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية من أجل التوصل إلى اتفاق حول فرض الحظر على الاختبارات الميدانية للأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية من خلال تدمير المركبات الفضائية وتلويث المدارات المنخفضة بالقمامة الفضائية".

ووفقا لروغوزين: "في الوقت الحاضر يبدأ كل من يملك أقمارا اصطناعية بالقيام بتدميرها من خلال استخدام الأسلحة المضادة لها. ويشكل الحطام الفضائي الناتج عن هذه التجارب تهديدا للمحطة الفضائية الدولية. وهذا أمر غير مقبول إطلاقا."

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء الهند، ناريدرا مودي، في خطاب للأمة يوم 27 آذار/مارس من العام الحالي أن الهند قامت بتجربة استخدام الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية الخاصة بها ونجحت في تدمير قمر اصطناعي على مدار منخفض. وأشار مودي إلى أن الهند بذلك قد انضمت إلى قائمة الدول الفضائية العظمى بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين.