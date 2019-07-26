بالفيديو... شاهد رد فعل بوتين من طفلة خالفت قواعد الكرملين ورقصت أمامه

لم تستطع طفلة روسية إلا أن تطلق العنان لنفسها، وترقص بكل تلقائية، أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك خلال اجتماع عقده في الكرملين، أمس الخميس.

فعلى الرغم من خرق الطفلة بروتوكول الكرملين، برقصها أمام بوتين، إلا أن الرئيس الروسي ابتسم للطفلة، وقال لها "ارقصي ارقصي"، وسط ضحك الحاضرين.

وجاء الموقف الطريف، خلال اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أسر متضررة من فيضانات هائلة في مقاطعة إيركوتسك وسط روسيا.

ووضعت السلطات الروسية، الأربعاء الفائت، فرق التدخل السريع في الحالات الطارئة بحالة التأهب القصوى بسبب الفيضانات في مقاطعة أمور.

وقال مكتب خدمات حالات الطوارئ في تلك المنطقة في بيان: "تم وضع فرق من الجيش ومجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك ومنطقة الحكم الذاتي اليهودي بحالة تأهب قصوى، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب تدهور الوضع بشكل كبير على ضوء الفيضانات".

وأشار البيان إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، ونحو 50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب هذه الفرق المناوبة الوضع عن كثب وتراقب كذلك مستوى المياه، وهذه المجموعات مستعدة في أي لحظة تقديم المساعدات للسكان.

ويذكر أنه في 17 يوليو/تموز الجاري، تعرض إقليم إيركوتسك" لفيضانات جراء مياه الأمطار غمرت أجزاء من الطرقات والشوارع في أماكن مختلفة من المدينة، وبشكل خاص، غمرت المياه بشكل كبير، الشوارع والمنازل.

ووفقا لمكتب رئيس بلدية المدينة، فإن مياه الفيضانات غمرت حوالي 120 منزلاً ومزرعة خاصة، في بلاغوفيشينسك، بسبب الأمطار الغزيرة.

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عدم رضاه من سير أعمال إزالة آثار الفيضانات في منطقة إيركوتسك جنوب شرق البلاد.