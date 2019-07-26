الدفاع الروسية تنفي مزاعم احتجاز سفينة تحمل معدات عسكرية روسية إلى صربيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مزاعم السلطات الرومانية عن عرقلة واحتجاز سفن تحمل وسائل نقل مدرعة روسية إلى صربيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع "لم تقم وزارة الدفاع الروسية بإرسال أي سفن لنقل معدات عسكرية على طول نهر الدانوب إلى صربيا. إن جميع المزاعم عن عمليات التوريد و"الاحتجاز" المزعوم من الجانب الروماني لوسائل نقل روسية تحمل ناقلات جنود مدرعة هي مزاعم كاذبة".

وأكدت وزارة الدفاع أن "تصدير المنتجات العسكرية من روسيا إلى صربيا يتم وفقًا للقانون الدولي وفي إطار التعاون العسكري التقني الثنائي".

وكانت قناة "ديجي-24" الإخبارية الرومانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن السلطات الرومانية احتجزت قافلة سفن روسية تقل 30 دبابة 30 عربات نقل جنود مدرعة في طريقها إلى صربيا عبر نهر الدانوب وتمت مصادرة هذه التقنيات العسكرية.